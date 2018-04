Um morto e um baleado neste final de semana em Guaratuba

Wonei Rodrigues Gonçalves, de 47 anos, conhecido como “Tio Gordo”, foi morto a tiros, na madrugada de sábado (21), em Guaratuba. O crime aconteceu na frente de sua casa, na travessa Ortigueira, no bairro Cohapar.

Segundo fontes, ele estava dormindo quando foi chamado no portão. Ao sair para atender foi surpreendido com um homem que disparou cinco tiros que atingiram a região do seu tórax. Ele morreu na hora. O atirador fugiu em uma motocicleta preta.

No domingo (22), Edson Colômbia Junior foi baleado, na rua Piquiri, também no Cohapar. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao Pronto Socorro. Até esta manhã de segunda-feira, seu quadro de saúde é estável.

Fontes: Rádios Ilha do Mel e Litorânea