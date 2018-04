Iate Clube de Guaratuba recebe licença para dragagem

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) concedeu, na quinta-feira (19), a Licença de Operação ao Iate Clube de Guaratuba.

Na prática, isso significa que o ICG poderá realizar a tão necessária dragagem das marinas do Clube. A informação é do site do clube.

O trabalho de dragagem será feita em duas marinas do Iate que tem capacidade para ancoragem 70 embarcações médias e 15 grandes, além do atracadouro flutuante para jet ski.

A licença tem validade até abril 2022. Até esta data, o iate poderá fazer as dragagens que forem necessárias para permitir o acesso às suas marinas.

Fonte: Iate Clube de Guaratuba