Claudio Nazário é eleito presidente da Câmara de Guaratuba

O vereador Cláudio Nazário (PMDB) foi eleito, nesta segunda-feira (23), presidente da Câmara de Guaratuba no biênio 2019-2020.

Professora Paulina (PT) assume a vice-presidência, em substituição a Itamar Junior. Sérgio Braga (Pros) permanece na 1ª Secretaria e Maria do Neno (PSB), na 2ª Secretaria.

A posse da nova Mesa Diretora será no dia 1º de janeiro de 2019. Até lá, a Presidência continua com o vereador Mordecai de Oliveira. O atual presidente Oliveira (DEM) permanece no cargo até o dia 31 de dezembro de 2018 – ele apoiou os nomes eleitos.

Claudio disputou a Presidência com o vereador Tato (PSDB). Teve oito votos: o dele, Oliveira, Professora Paulina, Maria do Neno, Sergio Braga, Donizete Pinheiro (PPS), Gabriel da Ganusa (DEM). Tato recebeu 2 votos: além do dele, o de Nei Stoqueiro.

Os outros dois possíveis apoiadores de Tato, seriam de Linho (DEM), que ausentou-se da sessão antes do início da votação, e Itamar, que absteve-se em votar em todos os cargos. Outro eleitor provável de Nazário, Almir Troyner, não compareceu devido a problemas urgentes de saúde.

Na mesma sessão, Gabriel da Ganusa foi indicado o novo líder da bancada do Democratas, em substituição a Linho.