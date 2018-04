Antonina estuda inserir açaí juçara na merenda

A convite da diretoria da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Artesanais de Antonina (Aspran), o pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) Francisco Paulo Chaimsohn ministrou palestra sobre a produção de açaí (“polpa”) de frutos da palmeira juçara (Euterpe edulis), com ênfase em suas qualidades nutricionais, na Oficina Regional de Alimentação Escolar.

O evento, coordenado pela UFPR e Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane-PR), contou com a participação de mais de 30 pessoas, entre merendeiras e responsáveis pela alimentação escolar dos municípios do Litoral do Paraná. A oficina foi realizada no último dia 19 de abril na sede da Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Antonina (Ademadan), localizada nesta cidade.

Os participantes degustaram o açaí de juçara preparado com banana e araçá por agricultoras da Aspran e Chaimsohn apresentou informações sobre a importância ambiental e socioeconômica da produção do açaí de juçara, ressaltando que a atividade contribui para a conservação desta palmeira que tem grande relevância ecológica na Floresta Atlântica, além de constituir-se em alternativa de renda para agricultores/as familiares e comunidades tradicionais do Litoral do Paraná.

O pesquisador do Iapar também apresentou informações sobre as qualidades nutricionais do açaí de juçara, que é rico em substâncias antioxidantes (antocianinas) e gordura de excelente qualidade nutricional.