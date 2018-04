Aula Pública mobiliza contra estrada e porto em Pontal do Paraná

Ocorre nesta quarta-feira (25), a partir das 19h30, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Centro de Curitiba, uma aula pública sobre as “ameaças e oportunidades de negócios sustentáveis no litoral do Paraná”.

O evento é aberto ao público e busca mobilizar universitários e à sociedade contra “os prejuízos que seriam causados à região caso um complexo industrial – que inclui um porto privado feito em frente à Ilha do Mel e uma estrada para atendê-lo – fossem viabilizados”.

Apoiadores da construção do porto e da estrada prometem participar do evento para manifestarem suas posições.

De acordo com os ambientalistas que organizam o evento, “a nova estrada derrubaria mais de 4 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica bem conservada”. “E isso na região que concentra os últimos remanescentes do bioma no Brasil e no mundo”, acrescentam.

A aula pública está sendo promovida por entidades que apoiam a campanha “#SalveaIlhaDoMel”. Vão compor a mesa de discussões professores, pesquisadores, conservacionistas, membros do Ministério Público do Paraná, empresários e representantes da comunidade da Ilha. Também foram convidados a participar o diálogo a governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP) e um representante do Porto Pontal.

Antes da aula pública, o “clipe-manifesto” da música “Salve a Ilha do Mel”, criada por artistas voluntários vai ser exibido aos participantes. Ele foi lançado no Facebook do Observatório de Justiça e Conservação dias 14 e 15 de abril, durante o Amazing Runs, uma corrida de aventura na Ilha do Mel e, até agora, já acumula mais de 500 mil visualizações só no Facebook.

Membros da comunidade da Ilha do Mel e região foram convidados a participar do diálogo e transportes foram disponibilizados pelo evento para que os interessados acompanhem a reunião, que também será transmitida ao vivo pelo Facebook e Instagram OJC.