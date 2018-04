Salas em creche e reforma de escola no aniversário de Guaratuba

O prefeito Roberto Justus e a secretária da Educação, Cátia Silvano, entregaram, nesta semana de comemorações de aniversário de Guaratuba, novas salas de aula em creche a reforma de uma escola. Ambas na quarta-feira (25).

Pela manhã desta quarta-feira (25), foram inauguradas duas salas no Centro de Educação Infantil – CMEI Mirim. A ampliação vai atender mais 55 crianças, 25 crianças em período integral, e 30 crianças divididas em turnos.

Na obra foram realizados trabalhos de iluminação, ventilação, parte elétrica e hidráulica, bem como acabamentos com mobiliário, materiais pedagógicos (de acordo com a faixa etária das crianças e bebês).

Pela tarde, foi entregue a obra na Escola Municipal Adolpho Vercesi, no bairro Piçarras. Foi realizada a reforma geral no prédio, com trocas de janelas de sete salas de aula, novas calhas, tubulação para drenagem de água e pintura da escola.

Serviços de reformas e pintura estão sendo realizados também nas escolas municipais Dr. De Plácido e Silva, no bairro Brejatuba, e Iraci Miranda Kruger, na Prainha.