Cida confirma Fregonese como diretor-presidente da Appa

A governadora Cida Borghetti nomeou Lourenço Fregonese como o novo diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).

O nome de Lourenço Fregonese foi aprovado pelos conselhos Fiscal e de Administração da Appa antes de ser efetivado pela governadora. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (23) e a notícia divulgada pela Appa, nesta quarta-feira (25). Fregonese vinha ocupando o cargo interinamente desde a saída de Luiz Henrique Dividino do posto, no final de março.

Lourenço Fregonese é formado em Direito e tem 16 anos de experiência na área portuária. Foi diretor empresarial da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) de 1995 a 2002 e de 2011 a março de 2018, trabalhando principalmente na aproximação e diálogo entre operadores portuários e arrendatários do porto paranaense.

Além disso foi vereador em Paranaguá em 1988, presidente da Câmara de Vereadores do município e deputado estadual em 1991. Também já atuou como presidente do Instituto de Previdência de Curitiba de 2005 a 2008.