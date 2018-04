Técnicos revisam processo, mas licitação da Faixa de Infraestrutura continua

A governadora do Paraná, Cida Borghetti, determinou a revisão do processo para construção da Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná. De acordo com fontes do Correio do Litoral, a licitação prossegue e as propostas deverão ser abertas no dia 7 de maio.

Técnicos do governo deverá revisão todo o processo para que nenhum aspecto envolvendo a obra seja desconsiderado. A decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (26) na RPC e publicada pelo site G1.

Conforme informa o site, nota do governo diz a revisão foi pedida para que “nenhum aspecto envolvendo a obra seja desconsiderado” e que “o Governo do Estado está cumprindo todas as etapas exigidas pela legislação para a realização da obra da Faixa de Infraestrutura, em Pontal do Paraná”, diz o comunicado, segundo o G1.

O Governo do Paraná lançou o edital de licitação no final de março e publicou decreto para desapropriar terrenos por onde vai passar a estrada.

O valor máximo da obra é de R$ 270,4 milhões. As propostas de preços devem abertas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) às 14h30 do dia 7 de maio.

A obra consiste em uma via de pista simples com 19,7 quilômetros de extensão e 135 metros de largura, e ainda um canal de macrodrenagem de 15,3 quilômetros.

O licenciamento ambiental prévio do projeto está sendo discutido pela Justiça Federal