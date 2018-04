Homem é preso poucas horas depois de assalto em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (26), um homem suspeito de assaltar uma farmácia poucas horas antes.

O roubo aconteceu na Farmácia Popular que funciona dentro do Supermercado Bavaresco, no bairro Eliane. Um homem que parecia estar armado de uma pistola obrigou o funcionário a entregar o dinheiro do caixa e fugiu a pé.

Câmeras de monitoramento flagraram a cena e ajudaram os policiais na busca do ladrão.

Através da central de informações da PM, a equipe que fazia a busca foi informada que um homem com as características do assaltante fora visto entrando em uma casa das proximidades. Os policiais foram até o local e conseguiram avistá-lo do lado de fora. Ele correu para dentro e foi seguido pelos policiais.

Com o suspeito foi encontrado uma pistola falsa e uma quantidade de dinheiro idêntica a que havia sido roubada. Na casa havia outras pessoas , que foram revistadas e tiveram os nomes checados no sistema de mandados de prisão. Como não havia nada contra eles, foram liberados.

De acordo com os policiais, durante a prisão, “foi necessário o uso da força moderada e técnicas de imobilização para conter o suspeito”,que foi algemado “para resguardar a integridade física da equipe e de terceiros”.

O detido, a arma falsa e o dinheiro foram encaminhados a delegacia local para a realização do flagrante.