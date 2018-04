Mulher é morta pelo marido em Guaratuba na frente dos filhos

Uma mulher foi morta neste domingo (29), na frente dos filhos, no bairro Eliane, em Guaratuba. Polícia Militar pede reforço para evitar linchamento.

O crime foi descoberto por um entregador de gás, que encontrou um dos filhos, de 7 anos, com a roupa suja de sangue em uma das ruas do bairro. Ele foi acudir a criança e perguntou o que acontecera. A criança respondeu que seu pai havia matado sua mãe.

O entregador ligou para a Polícia Militar, que foi até o local. Em conversa com moradores, os policias conseguiram encontrar o marido em uma rua próxima. Ele estava de bicicleta e com marcas de sangue na camiseta.

Os policiais o detiveram e o levaram até a casa, onde encontraram, no lado de fora, encontraram sua mulher com várias marcas de facada no pescoço, agonizando. Ela acabou morrendo.

Dentro casa, havia uma criança de 7 meses, “a qual chorava muito, em cima da cama”, segundo a PM. A criança foi recolhida pelos policiais e entregue ao Conselho Tutelar, assim como a outra criança de 7 anos.

Os moradores da vizinhança “ficaram com ânimos exaltados, no intuito de lincharem o suspeito”, informa a PM, que solicitou reforço. O suspeito foi encaminhado em flagrante para a Delegacia da Polícia Civil.