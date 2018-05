Governadora Cida oficializa Companhia da PM em Guaratuba

Ao participar neste domingo (29) das comemorações do aniversário de 247 anos de Guaratuba, a governadora Cida Borghetti anunciou também a criação de uma Companhia da Polícia Militar no município.

O prefeito Roberto Justus destacou a importância da elevação do Pelotão a Companhia. “Assim, em breve podemos ter, durante o ano todo, uma estrutura parecida com a que existe durante a Operação Verão”, afirmou o prefeito. A criação da Companhia é um projeto de lei do deputado Nelson Justus que o ex-governador Beto Richa decidiu autorizar antes mesmo da votação e que a atual governadora confirmou.

A comandante geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Audilene Rocha, disse que com a criação da Companhia, haverá um aumento no número de viaturas, do efetivo policial e de recursos. “Isso irá facilitar o trabalho da PM e resultar em mais segurança à população”, afirmou.

Em Guaratuba, atualmente está instalado o 3º Pelotão da Polícia Militar, que pertence à 2ª Companhia, com sede em Matinhos, e que é vinculada ao 9º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paranaguá, e abrangência em todo o litoral.