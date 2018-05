Cida confirma R$ 5 milhões para Guaratuba

A governadora Cida Borghetti anunciou cerca de R$ 5 milhões em investimentos no em Guaratuba, durante as comemorações dos 247 anos do Município.

Entre os repasses está um convênio com a Prefeitura para o recape de quatro ruas da cidade, no valor de R$ 1,7 milhão. Cida anunciou também a criação de uma companhia da Polícia Militar no município e entregou certificados de regularização de imóveis às famílias contempladas do Programa Morar Legal Paraná.

“Nosso governo interrompeu o longo ciclo de ações públicas executadas apenas no período das temporadas de verão. Agora, Guaratuba e os demais municípios do litoral têm obras o ano inteiro”, disse Cida na solenidade, na qual participaram o deputado federal Ricardo Barros, o deputado estadual Nelson Justus e o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus.

Durante o desfile cívico, Cida também liberou R$ 88 mil para o município investir na compra de veículos. Além de assinar o repasse de R$ 1 milhão para a reestruturação do Centro de Atendimento à Criança e o Adolescente. O centro aumentará a capacidade para atender crianças no contraturno escolar de 200 para até 650 alunos.

Obras – De acordo com o prefeito Roberto Justos, serão pavimentados 7,25 quilômetros de ruas da cidade, com o investimento de R$ 1,7 milhão do Governo do Estado e contrapartida de R$ 89 mil do município. Justus disse que essas são vias importantes e a melhoria irá beneficiar toda a população. Ele destacou a importância da elevação do Pelotão da PM a Companhia.

“Assim, em breve podemos ter, durante o ano todo, uma estrutura parecida com a que existe durante a Operação Verão”, afirmou o prefeito, que destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. “Todos esses investimentos são possíveis somente graças à boa parceria que temos com o Estado”, disse.

A comandante geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Audilene Rocha, disse que com a criação da Companhia da PM na cidade, haverá um aumento no número de viaturas, do efetivo policial e de recursos. “Isso irá facilitar o trabalho da PM e resultar em mais segurança à população”, afirmou.

Em Guaratuba, atualmente está instalado o 3º Pelotão da Polícia Militar, que pertence à 2ª Companhia, com sede em Matinhos, e que é vinculado ao 9º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paranaguá, e que tem a responsabilidade pelo atendimento a todo o litoral.

Regularização de posses – Durante a solenidade a governadora Cida Borghetti também fez a entrega de três dos primeiros 150 certificados para a regularização de 1.000 imóveis que não possuem documentação em Guaratuba.

De acordo com o presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, a cidade do litoral do Paraná é a primeira a ser beneficiada pelo Morar Legal Paraná, programa do Governo do Estado coordenado pela Cohapar e que investirá R$ 1 milhão em recursos estaduais no município.

“É um programa inovador, que vem transformando a vida de mais de 42 mil famílias em todo o estado”, disse ele. O programa desenvolvido pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), visa fomentar a produção e aquisição de unidade habitacionais nos meios urbano e rural, fornecer a titulação às propriedades, urbanizar áreas e reassentar famílias de menor renda.

Investimentos – De acordo com o Governo, desde 2011, o Estado investiu R$ 166 milhões, na modernização da infraestrutura viária e urbana da cidade, em saúde, educação e na melhoria dos indicadores sociais, especialmente em saneamento, além de convênios para a construção da ponte do Rio Cubatão e para implantação do Centro de Eventos.

Também está programado para o primeiro semestre deste ano, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do projeto para construção de uma ponte sobre a baía de Guaratuba.

Após o desfile cívico a governadora Cida Borghetti ainda participou de um almoço na Paróquia São José Operário a convite dos professores da rede municipal de ensino de Guaratuba.