Desfile de aniversário exalta pontos turísticos de Guaratuba

O desfile cívico de aniversário de Guaratuba aconteceu na manhã deste domingo (29) na avenida 29 de Abril, cujo nome lembra justamente a data de fundação da cidade.

A abertura ficou por conta da Banda da Polícia Militar. Em seguida, se apresentaram os alunos da escola da Vila Militar, de Curitiba, diversas instituições sociais e alunos das redes públicas municipal e estadual. Para as escolas municipais foi definido um tema para as apresentações: “Pontos Turísticos do Município, o que Guaratuba tem de melhor!”

Várias escolas vieram com fanfarras: escolas municipais Joaquim Gabriel Miranda João Gualberto, a Escola Estadual Aníbal Khury e os colégios estaduais Joaquim da Silva Mafra e Gratulino de Freitas.

A governadora Cida Borghetti, esteve presente no palco das autoridades e foi homenageada pela Escola Municipal Moisés Lupion, recebendo uma orquídea de uma aluna do Ensino Fundamental.

Além da governadora, esteve presente o deputado Nelson Justus, o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, o presidente da Companhia de Habitação Paranaense Nelson Cordeiro Justus, a comandante da Polícia Militar do Paraná a Coronel Audilene Dias Rocha, o presidente da Câmara Mordecai de Oliveira, vereadores e secretários municipais.

Durante o desfile, o CRAS Cursos realizou exposição do artesanato produzido em suas oficinas.

A pedido do prefeito, a Secretaria da Educação disponibilizou frutas, água e banheiros químicos aos alunos que desfilaram e, além disso, a Prefeitura ainda, por meio da Secretaria Municipal da Saúde disponibilizou protetor solar às crianças da Apae, APADVG, creches Recanto Paulo VI e Criança Feliz, centros municipais de educação infantil e escolas municipais.

Juíza Marisa de Freitas recebe chave da cidade

Nas comemorações do aniversário, o prefeito homenageou a diretora do Fórum local, a juíza Marisa de Freitas pelos serviços prestados na promoção da Justiça e Paz Social. Ela recebeu a chave da cidade.

Em seu discurso, o prefeito afirmou que é unânime a competência da homenageada e que a atuação da juíza é exemplar. Também lembrou a atuação da juíza em assuntos diversos da comunidade como o Programa Família Acolhedora, implantado no Município em 2017.