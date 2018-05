Roteiro junta pedalada, passeio de canoa e gastronomia caiçara

O turismo ecológico e comunitário em Guaratuba promove, no próximo domingo, dia 6, um roteiro pela Mata Atlântica, passando pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba e o Parque Nacional Saint Hilaire-Lange, no entorno da baía.

Além de fazer um passeio de bicicleta e de canoa caiçara (de um pau só), os visitantes poderão conhecer e vivenciar a cultura local e ainda participar de uma oficina de extração de açaí (polpa) de juçara.

O Bike + Canoa é uma realização do Grupo Guarapés, com o apoio do projeto de extensão Turismo de Base Familiar na Baía de Guaratuba (UFPR), Projeto Mutirão (UFPR), Prefeitura Municipal de Guaratuba e Coletivo de Convivências Agroecológicas (CCA). O Grupo Guarapés é uma iniciativa de famílias locais, que acompanham visitantes em trilhas, passeios de barco e atividades culturais vinculadas à pesca na região.

Programação

As atividades terão início às 8h e se estendem até as 16h. Os participantes podem se organizar de forma independente para fazer o trajeto de bicicleta até o local de saída das canoas. Outra opção é acompanhar o grupo guiado que sairá do campus da UFPR, em Caiobá (Matinhos), às 9h. Não é necessário fazer inscrição prévia.

O trajeto de bicicleta (a partir da UFPR) tem 8,7 km, pode ser considerado de dificuldade média, e o tempo estimado para realizá-lo é de aproximadamente uma hora. Para quem não puder ir até o local de bicicleta, há opção de ir de ônibus (que sairá de hora em hora do campus da UFPR). Segundo os organizadores não tem lugar para estacionar carros.

No local da saída das canoas, haverá uma feira na qual serão vendidas comidas típicas como peixe assado, ostra, cozido de peixe com banana, arroz lambe-lambe (com mariscos), caldo de cana e açaí de juçara. Acontecerão também apresentações culturais, oficina de extração do fruto da juçara, venda de artesanatos e sorteios de brindes para os visitantes.

Segundo a coordenadora do projeto de extensão Turismo de base familiar na baía de Guaratuba, Beatriz Cabral, o principal atrativo do evento é a possibilidade de remar nas canoas de um pau só, que serão inauguradas durante o evento. Ela conta que a canoa é um artefato típico da região, feita do tronco de uma só árvore, ainda dentro da mata. “Na região de Guaratuba, o mestre Aroldo Cordeiro de Freitas, que confeccionou as canoas que serão utilizadas, é o último artesão”, enfatiza Beatriz.

✔ATIVIDADES:

1. Remada em canoas caiçara feitas pela comunidade artesanalmente por apenas R$ 10,00

2. Comidas típicas como peixe assado, ostra, cozido de peixe com banana, o famoso arroz lambe-lambe com mariscos, caldo de cana, açaí de juçara;

3. Recreação infantil;

4. Apresentações Culturais;

5. Oficina de extração do açaí da juçara

6. Artesanatos

7. Brindes aos visitantes

Mais informações:

Site: www.guarapesturismo.com.br

Facebook: @Grupo Guarapés

Whats: (41) 9 9192-2083