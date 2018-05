Em Guaratuba, explosão em barco provoca queimaduras em três trabalhadores

Explosão em um barco de pesca deixou três homens gravemente feridos, na tarde desta segunda-feira (30), em Guaratuba.

O acidente aconteceu por volta das 14h, no atracadouro da empresa João Sulim Pescados, às margens da baía de Guaratuba, no bairro Piçarras.

Alex Rocha, Marcio Antunes Lemos e Leandro João Cardoso estavam fazendo a manutenção do barco quando ocorreu a explosão – segundo as primeiras informações, provocada pela faísca de uma furadeira em contato com material inflamável.

Márcio, conhecido como “Piquê”, teve queimaduras mais graves e foi transferido de helicóptero para o Hospital Evangélico, em Curitiba. Desde a noite de segunda estava em coma.

Alex foi transferido de UTI Móvel para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Leandro, que teve queimaduras menos graves, está sendo atendido no Pronto Socorro de Guaratuba. Ele deverá ser levado nesta quarta-feira (2) para ser avaliado por um especialista no Evangélico, que é o hospital referência no Paraná em queimados.

O prefeito Roberto acompanhou todo o atendimento e informou pelas redes sociais sobre as providências dele e do deputado Nelson Justus para conseguir transporte aéreo e o atendimento urgente que a situação exigia.

A câmera de vigilância em uma marina que fica ao lado do embarcadouro registrou as pessoas tentando acudir os feridos momentos momentos depois do acidente. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.