Guaratuba: Fura o sinal na frente dos PMs e acaba preso por embriaguez

Uma equipe da Polícia Militar aguardava o semáforo abrir, na rua José Nicolau Abagge, no centro de Guaratuba, quando um veículo furou o sinal. O caso aconteceu nesta terça-feira, feriado do Dia do Trabalho.

O motorista do Kadett foi abordado e, segundo os policias, deu demonstrações de que estava embriagado. O teste do bafômetro apresentou o índice de 0,98 mg de álcool por litro – o limite é de 0,33 mg/l.

O motorista, de 51 anos, recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante e foi encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia da Polícia Civil.

Hilux é furtada no Cubatão

Um morador em Jaraguá do Sul (SC) teve seu veículo roubado nesta terça-feira. Segundo informou à Polícia, foi vítima de furto em Guaratuba, segundo ele, estacionou sua caminhonete Toyota Hilux, placas AZM-2308, em uma estrada na localidade rural do Cubatão. Quando retornou, horas depois, percebeu que o veículo havia sido furtado.

Informações do Cidadão em Ação / Facebook