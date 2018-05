10 anos de pesquisa. O que a UFPR Litoral produziu de Conhecimento?

Existem movimentos sociais no Litoral? Quem são, como atuam e como se relacionam os atores públicos e privados do turismo? Quais os espaços turísticos do Litoral? Qual o perfil dos vereadores da região e que projetos vêm apresentando?

Qual as ocupações e a renda informal na região? E o emprego formal? Como está se desenvolvendo a meliponicultura? O que é meliponicultura?

Quantas, quais espécies e onde se encontram pequenos mamíferos na região? Spoiler: Guaraqueçaba (95), Guaratuba (67), Paranaguá (65) e Antonina (59) têm bem mais do que Matinhos e Pontal do Paraná. Quantos destes mamíferos são encontrados em um manguezal na baía de Guaratuba?

Como as escolas do Litoral enfrentam o bullying e o cyberbullying? O que estas coisas têm a ver com as outras?

O que mais você quer saber sobre biologia, geologia, pedagogia, saúde, administração pública, sociologia, economia, finanças públicas, e mais, muito mais, foi objeto de estudo de professores e alunos do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, a UFPR Litoral.

O resumo de 241 trabalhos acadêmicas foi publicado no livro “Dez anos de pesquisa de iniciação científica no Setor Litoral da UFPR para o desenvolvimento do Litoral do Paraná”. Eles trazem muitas respostas e também novas perguntas para que quer entender a região. O livro também analisa o ensino da UFPR Litoral e e como é realizada a pesquisa científica na instituição.

O livro é de autoria dos professores Mayra Taiza Sulzbach e Emerson Joucoski e do servidor técnico-administrativo Fabrício Silva Assumpção.

Para o grupo, a iniciação científica podem produzir conhecimentos não só acadêmicos, mas também para o desenvolvimento da região.

Leia e baixe o livro (621 páginas, em PDF):

No site da UFPR

No Correio do Litoral