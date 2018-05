Prefeitura de Guaratuba faz limpeza e tenta notificar quem joga lixo nas ruas

A Prefeitura de Guaratuba está limpando ruas e, quando consegue, notificando quem joga lixo nas vias públicas.

A Secretaria do Meio Ambiente faz as notificações e procura flagrar os indivíduos que criaram verdadeiros depósitos de lixo, entulhos e restos de construção em algumas ruas e terrenos da cidade.

Para fazer a limpeza das vias, a Secretaria da Infraestrutura e das Obras despende de muito tempo de suas equipes para retirar toneladas de lixo e entulhos que poderiam ter o destino correto.

Na semana passada, somente na rua João Gualberto, no bairro Mirim, foram três dias de trabalho para retirar 15 caminhões de entulho. Para que a máquina não fique parada, os funcionários carregam o caminhão com o lixo, e enquanto o caminhão vai descarregar no aterro sanitário, a máquina vai para outro local fazer outro serviço. Cada viagem até o aterro leva em média 1 hora e meia.

As notificações

Em virtude do aumento das ocorrências do descarte inadequado de lixo, seja nos lotes baldios ou ruas desertas, as rondas têm sido intensas onde tem acontecido essas infrações.

A Secretaria do Meio Ambiente ainda alerta, que ao ser identificado, o infrator que deposita lixo em lugar inadequado será enquadrado na Lei Municipal e pagará multa acima de R$ 810,00 se acaso não limpar o terreno em até 30 dias.

A Prefeitura pede que a população denuncie quando ver alguém jogando lixo e orienta que eleas devem fotografar, filmar e até testemunhar a ocorrência.

Para que a denúncia seja registrada, o denunciante pode se dirigir ao Protocolo da Prefeitura, na Rua Dr. João Cândido, nº 380 – Centro, ou enviar o material da denúncia na Ouvidoria Municipal pelo site, ou até via telefone, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (tel: 3472-8644), para que o fiscal vá até a localidade averiguar a situação.