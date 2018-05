Santuário do Rocio divulga o turismo com o Guia Paraná 2018

Antecipando-se ao fluxo crescente de peregrinos e turistas, que terá seu ápice na festa da Padroeira do Paraná, no mês de novembro, o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, irá distribuir aos coordenadores de romarias o Guia de Turismo.

Mostrando 160 atrativos religiosos paranaenses, em 75 municípios o site “Romaria Brasil” lançou o Guia Paraná 2018 de Turismo Religioso. A obra é resultado de uma ampla pesquisa realizada pelo editor Eli Araújo, mostrando a surpreendente variedade de manifestações religiosas do estado.

Na capa do guia, a foto da Procissão Solene de Nossa Senhora do Rocio, tirada em 2017, pela jornalista Giolete Babinski, da Pastoral de Comunicação do Santuário. Conhecida como “Procissão dos Milagres” e declarada como Patrimônio Imaterial de Paranaguá, dela participam cerca de 100 mil pessoas.

A aquisição, divulgação e disponibilização do Guia faz parte do projeto “Romeiros da Padroeira do Paraná”, uma ação de melhoria contínua na acolhida das romarias. Tradicionalmente, a equipe do Santuário dedica o terceiro domingo do mês para a recepção de romarias. Nestas ocasiões acontece a procissão do manto de Nossa Senhora, a missa dos romeiros e o “almoço da amizade”. São ainda ofertados, passeios de barco e tour no centro histórico e igrejas da cidade.

O Guia Paraná 2018 será trabalhado com os coordenadores das romarias e disponibilizado na loja do santuário para o público em geral, para fortalecer a devoção à Nossa Senhora do Rocio e divulgar outros destinos de turismo do estado do Paraná. Os Missionários Redentoristas, Joaquim Parron e Jorge Tarachuque, responsáveis pela administração do Santuário, contam que o ano está cheio de novidades para quem vier ao Santuário Estadual: “Estamos reformando e revitalizando toda a Igreja e a área do entorno, para ficar linda e digna de ser a casa da Padroeira do Paraná” afirma o Padre Parron. “Nossa equipe está sempre em busca de parcerias para realizar a grande missão de acolher, ajudar e evangelizar”, diz o missionário Jorge Tarachuque.

Guia Paraná de Turismo Religioso 2018

Editora Nova Realidade – formato 13,5x20cm, 104 páginas

Disponível na Loja e escritório do Santuário Estadual de NSra do Rocio – Paranaguá

Guaratuba, Antonina e Morretes

O site Romaria Brasi também produziu um conteúdo online chamado “Especial Paraná”, que contém diversos eventos religiosos no Estado inclusive no Litoral. Além de Paranaguá, mostra Guaratuba (Festa do Divino Espírito Santo, em julho), Antonina (Festa de Nossa Senhora do Pilar, em 15 de agosto) e Morretes (Festa de Nossa Senhora do Porto, em 8 de setembro).