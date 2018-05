Caminhoneiro de Guaratuba morre em acidente na Estrada de Garuva

Ney Ismael, caminhoneiro e comerciante de Guaratuba, morreu após seu caminhão colidir com outro, na SC-417, trecho catarinense da Estrada de Garuva.

O acidente aconteceu por volta das 16h desta segunda-feira (7), na altura da localidade de Mina Velha. Com o impacto, a cabine do caminhão de Ney foi arrancada do chassis e ele ficou preso nas ferragens. Morreu no local.

Ney era proprietário do mercado Vitória, no bauirro Piçarras e pessoa muito popular em Guaratuba.