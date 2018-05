Homem morre eletrocutado colhendo frutas em uma chácara em Guaratuba

José Sergio Lipka, de 54 anos, morador de Curitiba morreu eletrocutado, quando colhia frutas em uma chácara, em Guaratuba.

O acidente aconteceu na tarde do sábado (5) e foi divulgado nesta terça-feira (8), pela Folha do Litoral, de Paranaguá. De acordo com a notícia, o Corpo de Bombeiros foi foi acionado por volta das 16h.

A chácara fica na altura do Km 21, da PR-412. Sérgio estaria colhendo frutas com um bastão de alumínio que acabou encostando em uma fiação fiação elétrica. De acordo com os Bombeiros, a força da descarga elétrica foi tão grande que as roupas da vítima queimaram, informa o jornal. “Lipka teria recebido o choque por alguns minutos, o que provocou ferimentos gravíssimos, principalmente nas pernas”.

Além dos bombeiros, equipes da Copel também foram acionadas para ajudar no resgate, já que a rede precisou ser desligada. A área do acidente foi isolada, passou por perícia. O corpo de Sergio foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá, onde passou por exames complementares e ainda no sábado foi liberado aos familiares.