Após “3º turno”, toma posse diretoria do Sintraport

Após um “terceiro turno” os integrantes da Chapa 3 assumem a diretoria do sindicato que representa os trabalhadores que são funcionários da Appa (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina).

O termo de posse da nova diretoria o Sindicato dos Trabalhadores Empregados na Administração dos Portos do Paraná (Sintraport), triênio 2018/2021, foi assinado nesta segunda-feira (7).

O presidente é Adilson Cordeiro Silva, que junto com o vice, Walmir Almeida, o tesoureiro, Sandro Pereira, e os diretores Antônio Miquelini e Carlos Marcílio estarão liberados de trabalhar na Appa para administrar a entidade sindical.

A posse estava inicialmente marcada para o dia 16 de abril, mas houve uma determinação judicial para ser realizado novamente o segundo turno, após dois sindicalizados entrarem com pedido no Tribunal Regional do Trabalho, questionando procedimentos da eleição. O novo pleito foi realizado então no último dia 5.

As chapas na disputa eram: Chapa 1- encabeçada por Gerson Antunes, que buscava se reeleger; e Chapa 3, encabeçada por Adilson Silva. A Chapa 3 venceu por 150 votos a 114, confirmando a vitória obtida no segundo turno com uma diferença maior de votos.

“Este grupo irá buscar sempre o diálogo e o entendimento pois isso é o melhor para todos” afirmou o presidente eleito Adilson. Walmir Almeida, “buscamos primeiro a união da categoria e conquistar mais associados entre os que foram admitidos recentemente no Porto, unidos vamos recuperar a força e a representatividade deste sindicato”, completou o sindicalista.

Na posse estiverem presentes o vice-prefeito de Paranaguá, Arnaldo Maranhão, e o presidente da Intersindical João Lozano.

Texto e fotos Giolete Babinski / Edição: Correio do Litoral