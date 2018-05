Ladrões explodem agência de banco em Pontal do Paraná

Armados de fuzis, homens explodiram a agência do banco Itaú no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (9).

Pelo menos 5 homens participaram da ação, que aconteceu por volta das 3h. Eles chegaram a disparar tiros para intimidar quem passava pelo local e evitar a aproximação de policiais.

Os ladrões também usaram maçaricos para abrir alguns caixas eletrônicos. Ainda não há informações sobre a quantidade de dinheiro que foi roubado.

A agência ficou destruída e uma loja de roupas e calçados que fica ao lado, também foi atingida.

Antes do assalto, “miguelitos” (espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carros) foram espalhados na PR-412, rodovia que dá acesso ao balneário para dificultar o acesso de veículos das polícias. De acordo com informações da Polícia Militar divulgadas, outras pessoas teriam cobertura aos cinco assaltantes.

Com informações da Folha do Litoral e G1