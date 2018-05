Núcleo Regional de Educação realiza o XI Interilhas

Nos dias 10 e 11 de maio acontece em Paranaguá o XI Interilhas. A abertura será no dia 10, às 9h, no Colégio Estadual José Bonifácio e as oficinas no período da tarde; no dia 11 acontecerão no Campus Paranaguá da Unespar Universidade Estadual do Paraná).

O evento da Secretaria de Estado da Educação tem como objetivo integrar todas as ilhas e a Educação Indígena pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, que tem abrangência em todo o Litoral.

Em Paranaguá temos: Ilha do Mel – 2 escolas (Encantada e Nova Brasília), Povoado de São Miguel, Ilha de Amparo, Teixeira; em Guaraqueçaba: Ilha Rasa, Ilha de Superagüi, Ilha das Peças, Tibicanga, Sibuí e as Indígenas: 1 em Guaraqueçaba, 1 em Paranaguá, 1 em Morretes e 1 em criação em Pontal do Paraná.

O evento contará com um total de 154 pessoas entre professores, agentes I e II, equipe diretiva e equipe pedagógica.

O tema deste ano será “Integrando as áreas e articulando os conhecimentos”.

Este é um marco histórico para as escolas de ilhas e indígenas, uma vez que há discussão do currículo e seus eixos, o que está proposto no Projeto Político Pedagógico.

As oficinas serão para atender as demandas desde a Alfabetização, Letramento, Direitos e Deveres do Servidor, Relações Interpessoais, Projeto Saberes do Mar, Equipes Multidisciplinar e Áreas do Conhecimento.