Prefeitura faz parceria com Agência do Trabalhador e empresários de Guaratuba

A Secretaria Municipal do Bem Estar e da Promoção Social firmou, esta terça-feira (8), parceria com a Agência do Trabalhador e empresários de Guaratuba para encaminhar alunos do Cras Cursos para empregos.

Segundo a Prefeitura, parte do trabalho de qualificação exercida pelo Cras Cursos é através de cursos gratuitos de curta duração e média duração. Em apenas três meses foram certificadas 100 pessoas em parcerias com várias organizações.

Por meio da qualificação oferecida, a Agência do Trabalhador integra o seu serviço entre trabalhador e empregador, filtrando a vaga de acordo com a necessidade específica da empresa. Deste modo, segundo a Prefeitura, os comerciantes e empresários ficam mais seguros no momento da contratação, melhorando o atendimento e serviços disponibilizados.

No evento de formalização da parceria, estiveram presentes os representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Hotel Candeias, Supermercado Solimar, Supermercado Bavaresco e Grupo Carlos Cabeleireiros.

Confira os cursos oferecidos no Cras Cursos:

Em parceria com a Unespar:

– Recepcionista; (4h)

– Serviços Administrativos; (4h)

– Serviços de Vendas; (4h)

– Empreendedorismo; (4h)

– Atendimento ao cliente; (4h)

Em parceria com ITQ Brasil – Intellectus Treinamento e Qualificação:

– Secretariado; (9h)

– Recepcionista/Telefonista; (9h)

– Auxiliar Administrativo; (9h)

Em parceria com o Senac:

– Design de sobrancelhas (18h)

Em parceria com Faculdade Isepe:

– Curso de Informática (80h)

Programa Família Paranaense:

1ª turma – Formação Cidadã; (20h)

– Cozinheiro no Serviço Doméstico; (20h)

– Faxineiro; (60h)

2ª turma – Formação Cidadã; (20h)

– Caseiro; (60h)

– Porteiro; (60h)