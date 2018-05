Cida assina licitações de R$ 5,8 milhões para Guaratuba

A governadora Cida Borghetti assina, nesta terça-feira (10), autorização de cinco licitações de obras em Guaratuba.

O total do recursos já liberados é de R$ 5.797.036,73, conforme planilha do Governo do Estado a que o Correio do Litoral teve acesso. É cerca de R$ 800 mil a mais do que a governadora anunciou no dia 29 de abril, em Guaratuba, durante o desfile dos 247 anos do Município.

Os recursos são para recape asfáltico (R$ 810.025,67, de saldo de contrato anterior), para o Centro de Atendimento à Infância e Juventude (R$ 1.119.972), o Complexo Esportivo (R$ 1.367.483,91) e pavimentação (R$ 2.499.555,00).

O prefeito Roberto e o deputado estadual Nelson Justus, que buscou os recursos no Governo do Paraná, devem participar da solenidade, no Palácio Iguaçu.