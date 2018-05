Nazário licencia-se e Acácio assume na Câmara de Guaratuba

O vereador Claudio Nazário licenciou-se do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Administração do prefeito Roberto Justus. Em seu lugar assumiu João Acácio dos Santos. Ambos são do PMDB.

Nazário fez sua despedida na sessão de segunda-feira (7). De forma rápida, colocou-se à disposição para atender todos os vereadores, de situação e de oposição para levar os pleitos da comunidade que chegam até eles como sugestões para a administração municipal.

Na sessão desta segunda-feira deram entrada três projetos de lei do Executivo e um do Legislativo. O destaque é o projeto do prefeito Roberto Justus que define o valor para equacionar o déficit do fundo previdenciário do município – Guaraprev. O valor definido no cálculo atuarial ficou em R$ 150 milhões. Para cobrir o déficit, o Município terá de aportar cerca de R$ 1,8 milhão anualmente, pelo prazo de 28 anos.

Também deu entrada durante a sessão, o parecer do Tribunal de Contas do Estado pela desaprovação das contas do Executivo no exercício de 2014, na gestão da ex-prefeita Evani Justus.

O parecer do TCE terá de ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento que também dará um parecer. A aprovação ou rejeição das contas ficará a cargo do Plenário. São precisos dois terços dos votos dos vereadores para derrubar o parecer do TCE. Ou seja, com 9 votos a Câmara aprova as contas da ex-prefeita.