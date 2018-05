Morre Pique, mais um dos pescadores feridos com queimaduras

Marcio Antonio Lemos, conhecido como Pique, morreu na madrugada deste domingo (13), no Hospital Evangélico, em Curitiba.

O corpo deverá ser velado na Igreja Pentecostal Milagres de Jesus, na avenida Patriarca, nº 1.444, no bairro Piçarras, em Guaratuba. O sepultamento será no Cemitério Bom Jesus. Os horários ainda não estão confirmados à espera da liberação do corpo.

Familiares informaram que a demora se deve à dificuldade de identificação pelas digitais, já que os dedos ficaram bastante queimados. “Enquanto não forem observados todos os protocolos, não haverá liberação”, informou a família, no início desta tarde.

Pique, Alex Rocha e Leandro João Cardoso estavam fazendo a manutenção do barco em um ancoradouro na baía de Guaratuba quando ocorreu a explosão. O acidente aconteceu no dia 30 de abril. Alex Rocha morreu na quarta-feira (9), também no Hospital Evangélico onde os dois, que tiveram queimaduras mais graves foram encaminhados. Alex Rocha teve ferimentos mais leves.