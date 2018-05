Paranaguá tem prévia do Festival de Inverno nesta sexta

O Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, que acontece em Antonina em julho, inicia suas atividades culturais nesta sexta-feira (18), em Paranaguá.

É o “Circuito Cultura e Arte UFPR” que traz uma programação de arte e cultura como uma etapa preparatória do festival.

Confira a programação:

O “Circuito Cultura e Arte UFPR – Paranaguá” acontece nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2018 com todas as atividades culturais acontecendo na Sede Histórica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR.

18 de maio (sexta-feira)

19h – Abertura Oficial

19h30 – Abertura Exposição “direitos, para quem?”, por alunos do curso de Design da UFPR

20h – “Aquela que é”- Apresentação da Téssera Companhia de Dança da UFPR

19 de maio (sábado)

14h30 – Abertura Exposição “Rogai por Nós” com visita mediada.

15h – Fala: “O Boi de Mamão, história e curiosidades” com o Grupo Boi Barroso de Antonina

15h30 – Fala: “O processo criativo de desenvolvimento do Jogo da Bernúncia: O Auto do Boi de Mamão” com Fábio Marcolino, produtor cultural do MAE, desenvolvedor do jogo e alunos convidados.

16h – Inauguração do Jogo “Bernúncia: O Auto do Boi de Mamão” na exposição de longa duração “Assim Vivem os Homens” de Cultura Popular

16h30 – Apresentação Teatral do Boi de Mamão (Grupo Boi Barroso – Antonina).

20 de maio (domingo)

14h – Apresentação CineMAE Especial: Documentário sobre o “Boi de Mamão”, da Olaria Cultural – CineMAE.

15h – Atividades voltadas ao público Infanto-Juvenil (Parceria com Programa de extensão Ações Educativas do MAE-UFPR e do GEPLEC – Grupo de Estudo e Pesquisa em Lazer Espaço e Cidade do curso de Educação Física da UFPR)

De 15 a 17 de junho, o Circuito continua em Matinhos, com ainda mais Cultura e Arte. A programação será também toda gratuita, organizada pelo Setor UFPR Litoral com apoio da Prefeitura Municipal de Matinhos e do SESC Caiobá, entre demais parceiros.

Circuito CulturArte UFPR – Circuito Paranaguá

De 18 a 20 de Maio

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico – Paranaguá

Entrada franca

Programação em Matinhos

O “Circuito Cultura e Arte UFPR – Matinhos” acontece nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2018 com atividades culturais acontecendo na Praça Central de Matinhos, na Igreja Matriz em Matinhos e no Auditório da UFPR Setor Litoral.

15 de junho (sexta-feira)

Local: Auditório da UFPR Setor Litoral

09:30 – Apresentação do Plano Institucional de Cultura da UFPR (PIC)

13:30 – Abertura oficial do Circuito

14:00 – Simpósio de Gestão e Políticas Culturais do Litoral do Paraná

17:30 – Abertura e lançamento do catálogo da exposição os Deuses que Dançam

20:30 – Peça Teatral “Sociedade dos Ratos” da PalavrAção Cia. de Teatro da UFPR (classificação 12 anos)

16 de junho (sábado)

Local: Praça central de Matinhos

10 às 18h – Feira de iniciativas culturais e artísticas – estandes

10 às 20h – Praça de alimentação

17h30 – Apresentação Caiçara

20h30 – Grupo Madrigal da UFPR (Igreja Matriz de Matinhos)

Apresentações artísticas (programação em breve)

17 de junho (domingo)

Local: Praça central de Matinhos

10 às 18h – Feira de iniciativas culturais e artísticas – estandes

12 às 15h – Praça de alimentação – Almoço

15 às 17h – Transmissão em telão do jogo Brasil x Suíça

Apresentações artísticas (programação em breve)