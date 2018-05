Ministério bloqueia seguro-desemprego em Paranaguá, Antonina e Guaratuba

O sistema de Detecção e Prevenção à Fraude no Seguro-Desemprego (Antifraude) do Ministério do Trabalho bloqueou requerimentos de seguro-desemprego em três cidades do Litoral. Os dados se referem ao período entre dezembro de 2016, quando o sistema entrou em operação, e abril de 2018, segundo divulgado pelo Ministério.

Foram 9 casos em Paranaguá, com um total de R$ 60,959,00 bloqueado. Em Antonina houve 3 bloqueios, com um total de R$ 24 mil. Em Guaratuba foi constatada uma situação, com pouco mais de R$ 7 mil bloqueados.

No Paraná houve 586 requerimentos bloqueados, com um total de R$ 3,5 milhões. Quase a metade aconteceu na cidade de Castro, com 245 fraudes bloqueadas, totalizando um valor de R$ 1,6 milhão. Depois, destacaram-se Mariluz, com 101 casos e fraudes de R$ 498 mil; Foz do Iguaçu, que teve 40 requerimentos bloqueados, chegando a quase R$ 215 mil; Curitiba, que em 20 fraudes bloqueadas atingiu R$ 130,7 mil; e Piraquara, com 15 bloqueios e cerca de R$ 113 mil. Todas as fraudes no Paraná foram na modalidade Emprego Formal.