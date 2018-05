Guaratuba recebe Festival Brasileiro de Pesca Esportiva

Estão abertas as inscrições para o Festival Brasileiro de Pesca Esportiva e Náutica que vai reunir, entre os dias 28 e 30 de junho no Iate Clube de Guaratuba, pescadores em busca do maior Robalo da baía de Guaratuba.

Há duas categorias disponíveis para inscrições, com isca livre – aberta a qualquer tipo de peixe – e com isca artificial que – específica para a pesca do robalo. Os vencedores de ambas categorias ganham premiações e podem concorrer ao prêmio principal que é um carro 0Km.

Existem na baía duas espécies de robalos: o peva e o flexa e a expectativa para 2018 – ano que o tradicional Sul Brasileiro de Pesca, que está em sua 14ª edição, se torna Festival Brasileiro de Pesca Esportiva e Náutica – é que o evento reúna mais de 400 pescadores para as atividades competitivas e mais de 1.000 pessoas para as atividades paralelas.

“A ideia de transformar o Sul Brasileiro de Pesca em um festival é agregar mais atividades à parte competitiva do evento e atender outros públicos. Vamos ter atividades culturais e socioambientais envolvendo as escolas e a comunidade local, uma expo para ativação das marcas patrocinadoras e um torneio de arremesso que complementam a programação”, destaca Giselle Furtado, da Loba do Mar, organizadora do festival.

Festival Brasileiro de Pesca Esportiva e Náutica

De 28 a 30 de junho de 2018

Horários: Quinta-feira, 28/6; Sexta-feira, 29/6; Sábado, 30/6.

Iate Clube de Guaratuba

As inscrições estão abertas no www.lobadomar.com.br/sulbrasileiro.

Organização: Loba do Mar Eventos e Adetur (Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná – Apoio: Prefeitura de Guaratuba

Referência da Pesca Esportiva participa do evento

Considerado um dos melhores pescadores profissionais do mundo, o apresentador da FishTV Johnny Hoffmann vem à Guaratuba para participar do Festival Brasileiro de Pesca Esportiva e Náutica.

Gaúcho, radicado no Mato Grosso, Hoffmann é apaixonado pela pesca desde criança. Para viabilizar seu aprendizado e desenvolvimento no esporte, o pescador profissional começou a frequentar eventos do seguimento e escrever para a mídia especializada. “Não há uma universidade de pesca esportiva, por isso, para você se especializar no assunto e ganhar prática é preciso estar na água. Porém, para isso é necessário ter recursos financeiros, como não era o meu caso, na época, eu fui buscando as oportunidades”. Com humildade, determinação, trabalho duro e gratidão às pessoas que abriram as portas a ele no início da carreira mudou-se com a família para o Mato Grosso para tornar-se guia de pesca esportiva no Rio Teles Pires no início dos anos 2000.

Atualmente, Johnny apresenta dois programas na FishTV, o “Momento da Pesca” e o “Fishing Guide”. Neste último ele leva as pessoas que querem se desenvolver na pesca esportiva para uma pescaria sob suas orientações.