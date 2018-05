Competições esportivas movimentam Guaratuba

XIII Jogos da Terceira Idade de Guaratuba, JAPs e JOJUPs, trarão 56 delegações ao Município.

Nos próximos meses, Guaratuba será sede de três importantes jogos do cenário esportivo paranaense, trazendo grande movimentação de atletas, equipes técnicas e familiares que vêm ao litoral prestigiar as competições.

A próxima disputa está marcada para 1º de junho, às 20h, no Ginásio de Esportes José Richa: os XIII Jogos da Terceira Idade de Guaratuba, que deverá ter a participação de 14 municípios paranaenses.

Os Jogos Abertos do Paraná (JAPs) trarão, ao longo de duas fases, 17 delegações. O início será no dia 7 de junho, às 19h, no Ginásio de Esportes Governador José Richa.

Os Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs), de 13 a 19 de julho, terá a participação de 25 municípios visitantes.