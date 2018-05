Ladrão internacional condenado em Matinhos é preso pela PF

Um homem e uma mulher foram presos, na manhã desta terça-feira (15), em Blumenau (SC), na Operação Mentionica*, da Polícia Federal.

Além dos dois mandados de prisão, foram cumpridos três buscas e apreensões na mesma cidade. A ação é o desdobramento de prisão em flagrante por evasão de divisas, ocorrida no dia 16 de abril. O homem preso nesta terça-feira foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, quando transportava 20 mil dólares, diversas outras moedas estrangeiras e uma caixa com medicamentos entorpecentes, muitos usados no golpe conhecido como “boa noite cinderela”. Ele voltava de viagem ao exterior, sem que tivesse comunicado à repartição federal competente que portava tais valores. Ele usou identidade falsa e foi solto no mesmo dia

No decorrer das apurações, foi averiguado que o investigado utilizava nome falso e que havia sido condenado pela Vara Criminal de Matinhos há cerca de 20 anos – crime já prescrito. Desde então, usava diversas identidades falsas para não se apresentar à Justiça brasileira. Há indícios de que teria fugido do país utilizando um passaporte falso. Ele foi deportado da França após ter cumprido pena privativa de liberdade pela prática de roubo, quando reduzia a capacidade de resistência de suas vítimas, dopando-as, no golpe “boa noite cinderela”.

Foi apurado que o investigado teria praticado outros crimes utilizando nomes falsos, e que ele e sua companheira estariam movimentando recursos consideráveis, inclusive transitando pelas fronteiras com o Uruguai e Paraguai.

*A palavra “Mentionica”, nome da operação, tem origem no latim tardio do século XI, remetendo ao latim clássico mendacium, termo ligado à palavra mentir, uma alusão às falsidades ideológicas realizadas pelos investigados para ludibriar a Justiça.