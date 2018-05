Fragatas vence o Campeonato Marítimos de Futsal

Aconteceu na noite desta terça-feira (15), a grande final do Campeonato Marítimos de Futsal 2018, de Guaratuba. Todos os jogos aconteceram, durante dois meses, no Ginásio de Esportes Governador José Richa.

O time vencedor foi o Fragatas que disputou o título contra o time Porto Marina, que ficou como vice-campeão. A disputa do terceiro lugar ficou entre os times Sul Pesca e Albert Pescado: o vencedor que entrou para o pódio foi o Sul Pesca.

O Campeonato é realizado pela Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer e envolve pescadores profissionais da área náutica do Município.