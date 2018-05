Prefeitos reforçam apoio ao “Litoral Transparente”

Prefeitos e representantes dos sete municípios da região participaram do “Encontro Litoral Transparente: Seis anos da Lei de Acesso a Informação”, nesta quarta-feira (16), em Pontal do Paraná.

Em fevereiro, servidores públicos iniciaram a formação “Laboratório de Planejamento Transparente”. Este primeiro módulo foi encerrado e os participantes iniciaram a nova etapa com o tema “Controle Interno”. Com pouco mais de quatro meses de projeto, o Litoral Transparente já capacitou mais de 90 servidores no eixo transparência e realizou a avaliação da transparência municipal nos municípios, com a aplicação do indicador Cidade Transparente. Os resultados ainda não foram divulgados.

O programa que foi desenvolvido pela Escola de Políticas Públicas (EPP) e pelo Instituto Ethos, conta com a parceria das prefeituras, por meio da atuação da Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa), presidida pelo prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, presente ao encontro, e da empresa Techint Engenharia e Construção.

“Ficamos muito felizes que o Litoral do Paraná, com todos os seus municípios, tiveram a sensibilidade de entender essas potencialidades e abraçaram o projeto que vem trazendo benefícios conforme relato dos prefeitos e servidores”, afirmou Ricardo Sudário, diretor da Escola de Políticas Públicas.

“Acredito que hoje temos a possibilidade de construir na região litorânea uma referência de colaboração, solidariedade, articulação, capacidade de promover uma gestão moderna e fundamentalmente olhando o cidadão e seus direitos”, disse Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos.