Serviço de Registro de Imóveis de Pontal do Paraná – Edital (republicação) 2º dia

Publicações Legais

Súmula de Requerimento de Licença Prévia

Garbellotti Incorporadora de Imóveis LTDA, portadora do CNPJ: 82.281.916/0001-21, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para implantação e regularização do Loteamento Ipanema IV a ser implantada na Avenida Aníbal Khury, 6883 – Balneário Ipanema, Pontal do Paraná-PR.