Não engula o choro: Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante a semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guaratuba (CMDCA), realizou ações programadas com o apoio da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social.

Desde segunda-feira (14), o Conselho mobilizou pessoas para conscientizar a população a respeito desse assunto sério e delicado. A campanha “Não engula o choro” foi divulgada pelo CMDCA na rede municipal de ensino, no Fórum, na rodoviária e demais locais públicos de grande circulação.

O enfoque das ações é na identificação e orientação em casos de abuso conversando com pais e crianças. Além disso, nas escolas foram divulgados os vídeos da Campanha “Não engula o choro” e os pequenos, sob orientação pedagógica, fizeram trabalhos sobre o tema.

Fique atento

Quando algo está errado a criança se comunica por sinais não verbais, ou seja, a criança chora com mais frequência ou até mesmo se isola do convívio dos pais e colegas, tenta esconder o que está acontecendo. Em casos de violências, o silêncio é ainda maior, pois geralmente, o autor é próximo à família. Procure ajuda e denuncie, ligue 181.