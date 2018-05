Polícia prende suspeitos pouco depois de assalto em Guaratuba

A Polícia Militar divulgou, nesta segunda-feira (21), os detalhes da prisão dos suspeitos de terem assaltado uma distribuidora de bebidas, no sábado (19), em Guaratuba. As prisões de três homens acontece poucas horas depois, ainda no sábado.

O roubo acontece por volta das 18h. Dois homens entraram no estabelecimento com uma arma e ameaçaram o proprietário. Levaram apenas uma caixa de cerveja e R$ 200,00. Eles fugiram em um Fiat Siena.

A Polícia Militar fez buscas pela cidade e, através de informações, localizou o veículo estacionado numa residência, localizada na av. Patriarca, esquina com a av. Randolfo Bastos, no bairro Piçarras.

Os soldados Ricardo e Rubens abordaram dois rapazes que estavam na frente da casa e um deles tentou se desfazer de um objeto. Era uma arma falsa. Eles foram identificados pela Polícia Militar como Reginaldo Alves Cordeiro e Jeferson Vidal. Os dois foram apontados pelo dono da distribuidora como os autores do roubo.

Um terceiro homem, Eder William Rocha da Silva, apresentou-se como dono de automóvel visto no assalto, mas alegou que não sabia do roubo. Ele declarou aos policias que apenas tinha dado uma carona aos dois rapazes e parou ao lado da distribuidora para eles comprarem cerveja. Foi preso mesmo assim.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. Foi constatado que havia um mandado de prisão contra Reginaldo Alves Cordeiro.