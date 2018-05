Projeto Geração Atitude chega a Guaratuba nesta sexta-feira

Mais uma etapa do “Geração na Escola” será realizada nesta sexta-feira (25) na cidade de Guaratuba. Essa é mais uma fase do projeto Geração Atitude que leva aos estudantes do Ensino Médio a oportunidade de um maior conhecimento sobre temas como cidadania, democracia, voto consciente e o funcionamento das instituições.

O bate-papo com os estudantes acontece a partir das 10h no Colégio Estadual Zilda Arns e contará com a presença da diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), jornalista Kátia Chagas; do promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, Samuel Splenger; da magistrada Marisa de Freitas, juíza da Comarca de Guaratuba; além de representantes da Assessoria Especial de Juventude e da Secretaria de Estado da Educação, todos parceiros do projeto.

Nesta fase do programa, o “Geração na Escola”, os estudantes que já trabalharam os conteúdos do “Guia do Cidadão” em sala de aula podem tirar dúvidas diretamente com os representantes das instituições envolvidas e também são desafiados a pensar em mudanças para o Paraná e para o Brasil.

Projetos de lei – Após esses debates e o estudo do Guia do Cidadão os alunos, sob orientação dos professores, poderão apresentar projetos de lei ao Poder Legislativo, expondo suas ideias e contribuindo desta forma com a sociedade.

As inscrições das propostas de lei desenvolvidas pelos estudantes já estão abertas e podem ser feitas no site www.alep.pr.gov.br/geração_atitude até o dia 8 de julho. As 32 melhores propostas serão selecionadas para a próxima etapa do programa, a “Caravana da Cidadania”, quando alunos e professores orientadores conhecerão as sedes das instituições em Curitiba e poderão defender suas propostas diretamente no Plenário da Assembleia Legislativa. Qualquer aluno do Ensino Médio da rede estadual de educação pode participar do “Geração Atitude” e apresentar propostas de projetos de lei para o Paraná.

Geração Atitude – O Geração Atitude foi formalizado em 2015, através da assinatura de convênio reunindo os Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo – através da Secretaria de Educação e da Assessoria Especial para Assuntos de Políticas Públicas para a Juventude, e o Ministério Público do Paraná, com a finalidade de incentivar o exercício da cidadania nas escolas públicas da rede estadual, por meio de ações educativas.

Em agosto de 2017 o projeto recebeu o Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público na categoria “Redução da Corrupção”, disputando com projetos de todo o país durante o 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, em Brasília.

Saiba mais: http://www.alep.pr.gov.br/geracao_atitude/

Cadastre seu projeto de lei: http://www.alep.pr.gov.br/geracao_atitude/projetos?nb