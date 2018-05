Porto, aulas e combustíveis afetados pela greve dos caminhoneiros

O bloqueio de rodovias pelos caminhoneiros por causa dos aumentos do preço do óleto diesel diminui, até esta quarta-feira (23), em 27% as operações de granéis no Porto de Paranaguá.

A movimentação diária de granéis vegetais e fertilizantes caiu de 150 mil toneladas para 110 mil toneladas. Um dos três berços do Corredor de Exportação – responsável pelo escoamento de grãos – parou de operar. A exportação de granéis caiu de 85 mil para 60 mil toneladas diárias.

Em todo o Litoral, greve nacional provocou uma corrida aos postos de combustíveis e já começa a faltar o produto em muitos estabelecimentos.

Em Paranaguá, as aulas das escolas municipais foram suspensas nesta quinta (24) e sexta (25). “Recebemos a informação que a empresa que realiza o transporte coletivo também está com pouco combustível e, por isso, pode ocorrer dificuldade das crianças chegarem as escolas; os postos também estão apresentando escassez de combustível o que também afeta a chegada de professores e pais com alunos”, informou a secretária municipal de Educação, Vandecy Dutra.

Nas estradas estaduais, conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), havia 112 bloqueios no começo de manhã desta quinta-feira, no quarto dia de protesto. Veja abaixo a situação nas rodovias federais, conforme quadro divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 8h40.