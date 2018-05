INSS e Escritório Federal da Pesca prestam esclarecimentos aos pescadores de Guaratuba

Representante do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e da Secretaria Nacional da Pesca vão conversar, nesta sexta-feira (25) com pescadores de Guaratuba sobre Previdência e Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP).

A reunião será realizada na Câmara de Vereadores, a partir das 13h30. O encontro está sendo organizada pela Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura e pelo escritório local do Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Entre os assuntos da Previdência, será tratado do pagamento do seguro-desemprego do pescador – seguro defeso – as aposentadorias. Técnico do Escritório Federal da Pesca e Aquicultura vai tratar do atraso na entrega da carteira do pescador profissional (RGP).

Os pescadores artesanais da baía de Guaratuba também cobram do órgão federal um apoio na mudança da legislação que permita a pesca de caceio, que vem sendo reprimida pela Polícia Ambiental.