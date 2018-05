Guaratuba tem 11 vagas para Assistente de Alfabetização

A Secretaria Municipal da Educação de Guaratuba abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de Assistente de Alfabetização Voluntário.

A inscrição para o Processo Seletivo começou nesta quinta-feira (24) e encerra na segunda-feira (28). São 11 vagas nas escolas municipais: 10 vagas na área urbana e 1 na área rural. A remuneração mensal (ressarcimento de despesas) varia entre R$ 150,00 para jornada semanal de cinco horas e R$ 1.200,00 para 40 horas.

Compondo o Programa Mais Alfabetização, do Ministério da Educação, o PSS será aplicado na cidade para fortalecer as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes dos 1º e 2º anos do ensino fundamental.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria da Educação até segunda-feira (28), das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30, mediante apresentação de documentos.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba