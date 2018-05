Homem invade velório em Matinhos para cobrar dívida de R$ 150 do falecido

Um homem identificado pela Polícia Militar como Diego Pordeus Perez invadiu a capela mortuária do Cemitério Municipal de Matinhos para cobrar uma suposta dívida de R$ 150,00 do falecido.

O caso aconteceu por volta das 17h desta segunda-feira (28), no bairro Bom Retiro. Segundo as testemunhas, Diego tentou abrir o caixão e depois quis derrubá-lo. Ele foi contido pelos parentes do falecido.

Conforme o relato feito à PM, o homem ainda bateu várias vezes no caixão cobrando a dívida.

Segundo a PM, Diego “confirmou a versão apresentada pelas testemunhas do fato, dizendo ainda que estava no velório somente para cobrar o débito do falecido”.

Ele foi encaminhado junto com uma testemunha para elaboração de um termo circunstanciado e vai responder por “ultraje a culto”.