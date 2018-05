Confira a programação da Festa da Tainha de Guaratuba, de quarta (6) a domingo (10)

Devido a greve dos caminhoneiros, a XV Festa da Tainha, no Mercado Municipal de Guaratuba foi adiada em uma semana. Veja as novas datas e a mesma programação.

6/6 Quarta-feira

19h – Abertura da festa com janta e música ao vivo com Juarez (sertanejo)

20h – Festival da Canção – classificação

22h30 – Música ao vivo

7/6 Quinta-feira

11h30 – Almoço com música ao vivo

12h30 – Seresteiros do Clube Guará da Melhor Idade

14h – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e prêmios

19h – Janta com música ao vivo

20h – Festival da Canção – classificação

22h30 – Música ao vivo

8/6 Sexta-feira

11h30 – Almoço com música ao vivo show com o duo Mistura Refinada

14h – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e prêmios

19h – Janta com música ao vivo

20h30 – Show ao vivo com a banda Sleev (todos os estilos musicais)

22h – Show nacional com a banda Lefigarroo (micareta sertaneja do Sul do Brasil)

Após música ao vivo

9/6 Sábado

11h30 – do almoço com música ao vivo

12h – Show ao vivo com a banda Galácticos de cwb

14h – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e prêmios

19h – Janta com show ao vivo da banda Ministério M3

20h – Festival da Canção – Final com a premiação

22h – Show nacional com a banda Cristiano e Fogo Nativo (sertanejo raiz e universitário)

Após música ao vivo

10/6 Domingo

11h30 – Almoço com música ao vivo

12h – Show ao vivo da banda de pagode Tema de Novela, de Curitiba

13h30 – Show ao vivo com a dupla Caio Junior e Léo, de Curitiba

15h – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e prêmios

18h – Bingão (festival de prêmios) e rodadas malucas com superprêmios

19h – Janta com música ao vivo

Após o Bingão e música ao vivo com os vencedores do Festival da Canção