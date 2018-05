Greve de caminhoneiros chega ao ferryboat de Guaratuba

Caminhoneiros bloquearam, no início da tarde desta terça-feira (29), os dois acessos à travessia da baía de Guaratuba por balsas e ferryboats.

Apenas caminhões são bloqueados; outros veículos podem passar.

Caminhões com adesivo da Defesa Civil do Paraná também são liberados. Estes últimos foram identificados em acordo entre os grevistas e o Governo do Paraná: transporte de especiais como insumos hospitalares, produtos químicos, ração animal, alimentos para hospitais e penitenciárias, leite, combustível para os serviços de segurança e de urgência e emergência, além de cargas vivas.

No outro acesso de Guaratuba, por Santa Catarina, há um bloqueio na SC-417, no trevo do Palmital.

Banana apodrecendo – Na localidade rural do Cubatão, em Guaratuba, e também em Garuva, produtores estão dando bananas para os animais e jogando fora o produto que está se estragando por falta de transporte.

