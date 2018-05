Prefeitura de Pontal do Paraná faz teste seletivo com 38 vagas

A Prefeitura de Pontal do Paraná abriu inscrições nesta segunda-feira (28) de Processo Seletivo para agente educativo (20 vagas imediatas + cadastro reserva), auxiliar de serviços gerais (12 vagas + cadastro reserva) e cuidador social (6 vagas + cadastro reserva).

As inscrições estarão abertas até o dia 8 de junho, das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas na sede da Prefeitura, na Rodovia PR 407, Km 19, no Balneário Praia de Leste.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 para auxiliar de serviços gerais e de r$ 30,00 para agente educativo e cuidador social.

As provas objetivas serão realizadas no dia 24 de junho, no Colégio Estadual Maria Helena Teixeira Luciano, localizada na rua Tamandaré, nº 405, no Balneário de Shangri-lá.

O resultado final será divulgado no site da Prefeitura, possivelmente no dia 4 de julho.

Emprego / Vagas / Salário / Carga Horária/ Escolaridade/ Requisitos

AGENTE EDUCATIVO

20 vagas imediatas + cadastro reserva

R$ 2.455,35 – 40h

Ter concluído Ensino Médio com habilitação em Magistério, Pedagogia, ou Cursando Pedagogia.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

12 vagas + cadastro reserva

R$ 1.030,00 – 40h

Ensino Fundamental Incompleto

CUIDADOR SOCIAL

06 vagas + cadastro de reserva

R$ 1.206,18 – 40h Jornada a ser desempenhada em escala 12X36.

Ensino Médio Completo

Acesse o edital: http://www.pontaldoparana.pr.gov.br/portalnovo/8-noticias/2191-edital-teste-seletivo-001-2018