Passagens de ônibus rodoviários e metropolitanos sobem nesta sexta-feira

As passagens de ônibus intermunicipais vão aumentar entre 5,09% e 5,13% a partir desta terça-feira (1º de junho). As linhas metropolitanas, com exceção das de Curitiba, sobem entre 3,25% e 4,03%.

Os reajustes foram autorizados pelo pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e homologados pela Agência Reguladora do Paraná (Agepar). De acordo com o DER, os índices “levam em conta as altas nos preços de chassi, carroceria de veículos e pneus, e também contemplam aumentos salariais previstos na convenção trabalhista da categoria”. Os cálculos foram feitos considerando o período de maio de 2017 a abril de 2018.

A tarifa mínima para o sistema rodoviário, para percursos até 15 quilômetros de extensão, passará a ser de R$ 4,32. O percentual de reajuste tarifário das linhas metropolitanas tem variação em função do arredondamento, que pode oscilar cinco centavos para mais ou para menos.

Veja os novos valores das passagens das principais linhas do Estado e do no Litoral (sem as taxas de embarque nos terminais)