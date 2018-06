Marinheiro é encontrado morto em Guaratuba

O marinheiro Anselmo Fagundes dos Reis foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (4), no bairro Coroados, em Guaratuba.

O corpo estava em uma trilha na praia, na altura da avenida Visconde do Rio Branco. Ele calçava botas de borracha e estava com os pés e as mãos atadas.

De acordo com as primeiras informações, Anselmo Fagundes morreu com um tiro na cabeça, mas também foi cruelmente agredido. O corpo foi levado para autópsia no Instituto Médico Legal de Paranaguá.

Ainda não há informações sobre a autoria e outros detalhes do homicídio.