Novos conselheiros do Parque Saint-Hilaire/Lange tomam posse nesta quinta

O Conselho Consultivo do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange reúne-se nesta quinta-feira (7) para posse dos novos conselheiros. A reunião é aberta a toda comunidade e acontecerá na Sala Multiuso da UFPR Litoral, em Matinhos, das 9h ao meio-dia.

Além da posse será apresentado o projeto “Ciclo de Oficinas de Qualificação do Conselho Gestor do PARNA Saint-Hilaire/Lange”.

O Ciclo de Oficinas tem como objetivos: qualificar os novos conselheiros do PNSHL para o desenvolvimento de suas atividades no Conselho, familiarizando-os com o processo de gestão da UC; empoderar os novos conselheiros, estimulando o envolvimento e participação dos mesmos na gestão da UC; promover o reconhecimento das aptidões dos conselheiros, pelo grupo e pelos gestores, a fim de valorizar experiências e saberes; identificar estratégias de gestão conjunta junto às representações do Conselho; desenvolver ações visando a elaboração do Plano de Manejo da UC; revisar o Regimento Interno do Conselho; e elaborar um novo Plano de Ação do Conselho Consultivo.

No período da tarde, os novos conselheiros já participarão da 1ª Oficina do Ciclo.