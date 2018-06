João Jardineiro buscando jardim

Ao entrar na adolescência e iniciar a vida de naturalista amador, recebi do meu irmão mais velho, Herman, um novo apelido. Ele então começou a me chamar de “Hendrik Jan de Tuinman”. O equivalente disso em português é “João Jardineiro”.

Há quatro anos, quando me inscrevi como Microempreendedor Individual (MEI), descobri que o meu irmão acertou. Das profissões entre as quais tinha de escolher para me tornar MEI, o que tinha mais a ver comigo foi mesmo jardineiro!

Houve dois motivos para MEIJER se tornar MEI:

– pagando um valor mensal (atualmente é R$53), algum dia terei direito a aposentadoria;

– sendo MEI eu ganhei um CNPJ, o que me possibilitará emitir nota fiscal quando requisitada.

Até hoje não sei se é resultado da forma como foi educada toda a minha geração holandesa, ou se é por eu ter nascido numa família tão grande (tenho sete irmãos/irmãs e 66 primos/primas), de qualquer modo, fui educado para não ser competitivo, de enxergar as pessoas como colegas, não concorrentes e tentar não me colocar no caminho de ninguém.

Esta foi o grande motivo para eu ter me tornado micólogo, em vez de botânico ou ornitólogo, quando cheguei no Paraná há quarenta anos. Naquela época o “nicho” de estudioso de cogumelos ainda não tinha sido ocupado no Estado.

Mas desde então a população do Brasil dobrou,(b) o número de pessoas que estudam a natureza aumentou imensamente e hoje tem micólogos no país inteiro.

No Litoral paranaense e na Região Metropolitana de Curitiba existem muitos jardineiros e neste tempo de crise econômica cada um deles deve estar numa luta difícil de sobrevivência. Como atuar naquela profissão sem roubar o pão de algum colega? Somente oferecendo um serviço que os outros jardineiros não oferecem.

Assim, como jardineiro eu não vou carpir, cortar ou serrar, pois há colegas muito mais qualificados nisso do que eu. Então o serviço de João Jardineiro será o seguinte:

1) Farei uma visita ao seu terreno, de duração de uma manhã ou uma tarde, para listar todas as espécies que ali ocorrem nos seguintes grupos: plantas vasculares (nativas e exóticas), borboletas, aves, outros vertebrados e cogumelos. Quando o seu terreno não for grande também identificarei líquens e briófitas (apenas os gêneros). Dentro de uma semana após da visita lhe entregarei o meu relatório em que haverá, além de uma lista das espécies e da sua abundância no terreno, também a indicação quais das plantas e cogumelos encontrados são comestíveis ou medicinais. Possuir tal lista, contendo tanto os nomes científicos quanto os nomes vulgares, você terá acesso à vasta quantidade de informações disponíveis sobre cada espécie na literatura e na internet.(b)

2) Apresentarei uma lista das espécies de plantas nativas e exóticas, floríferas e frutíferas, que sugiro você plantar ou semear no seu terreno para atrair aves, borboletas adultas e abelhas nativas e ao longo do ano.

3) Esforçar-me-ei para responder as suas perguntas específicas e adequarei o serviço aos seus interesses especiais. Por exemplo, se você quiser aumentar o número de aves nidificando e cantando no seu jardim, darei sugestões de como criar as condições para isto. Quem quiser obter no próprio jardim cogumelos comestíveis ou medicinais, sem ter de cultivá-los, darei sugestões de como criar o habitat adequado.

4) Continuarei à sua disposição também depois da visita, sem cobrar extra para isto. Por exemplo, se algum dia surgir um cogumelo na seu gramado, ou num galho ou tronco em decomposição, pode me enviar a foto, para que possa identificar a espécie e lhe informar se é comestível ou não. Se quiser saber o nome do anfíbio que acabou de flagrar no jardim, pode me mandar a foto também; etc.

A duração do meu trabalho dependerá do tamanho e da diversidade do seu terreno. Para quem vive num apartamento e não tem jardim, farei com prazer um levantamento da rua em frente à sua residência, ou da quadra inteira.

O preço do serviço avaliaremos juntos logo na minha chegada e será estabelecida em mútuo acordo.

Para outros tipos de serviço (tradução, correção de tradução, ou guiar caminhadas na natureza) veja a minha página https://www.andredemeijer.net/introducao/

Podem me contatar via e-mail (a.de.meijer@gmail.com), ou por telefone (41- 99943.7829).(c)

Não hesitem em me chamar!

Um grande abraço,

(a) Em 1978 a população do Brasil consistiu de 115,6 milhões de pessoas, enquanto hoje consiste de 213,4 milhões.

(b) Como exemplo de um levantamento rápido já feito veja a página https://www.andredemeijer.net/2017/11/27/bosque-bom-retiro-amores-e-amoras/ Obviamente, não publicarei no meu site os resultados do levantamento do seu terreno, a não ser que você aprecia isto.

(c) Deixo o meu celular ligado na parte de manhã, até 10h. Para recados é preferível que use o meu e-mail, que eu consulto duas vezes por semana (estando em Curitiba vejo as postagens todos os dias)..